Peuter naar ziekenhuis na inname van chloor

Een 2-jarig meisje heeft vrijdagavond 23 mei op een onbewaakt moment chloor ingenomen op een woonadres aan de Kennedyweg in Suriname.

Waterkant.Net dat het gaat om een kleine hoeveelheid. Hoe het kindje het bleekmiddel kon pakken, is nog onduidelijk.

Na de ontdekking van het voorval verleende de moeder direct eerste hulp, waarna alarm werd geslagen.

De peuter werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling mocht de 2-jarige weer naar huis.