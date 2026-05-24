HomeOnderwerpenGezondheidPeuter naar ziekenhuis na inname van chloor
GezondheidNieuws uit SurinameUitgelicht

Peuter naar ziekenhuis na inname van chloor

-

0
ambulance bij incident

Caribbean Party

Een 2-jarig meisje heeft vrijdagavond 23 mei op een onbewaakt moment chloor ingenomen op een woonadres aan de Kennedyweg in Suriname.

Waterkant.Net dat het gaat om een kleine hoeveelheid. Hoe het kindje het bleekmiddel kon pakken, is nog onduidelijk.

Na de ontdekking van het voorval verleende de moeder direct eerste hulp, waarna alarm werd geslagen.

De peuter werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na medische behandeling mocht de 2-jarige weer naar huis.

shop now

Vorig artikel
Voertuig in kanaal; vier slachtoffers gemeld, één per helikopter naar SEH vervoerd
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival