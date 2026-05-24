Krijgsraad laat twee sergeanten vrij in zaak rond 500 kilo cocaïne en illegale landingsbaan

De Krijgsraad in Suriname heeft de 35-jarige sergeant J.H. en de 42-jarige sergeant G.K. tijdens de eerste behandeling van hun strafzaak in vrijheid gesteld. Dat gebeurde op verzoek van hun advocaten. Beide verdachten waren op 7 maart van dit jaar aangehouden door de Recherche van de Militaire Politie.

De twee sergeanten worden ervan verdacht dat zij in november 2022 betrokken waren bij het binnensmokkelen van niet minder dan 500 kilo cocaïne via een illegale landingsbaan in het Falawatra-gebied in Sipaliwini. Ook zouden zij nabij de landingsbaan op de uitkijk hebben gestaan.

Op 17 november 2022 kreeg de politie een melding dat er een drugsvliegtuig zou zijn geland in het Falawatra-gebied. Naar aanleiding daarvan vertrok een gemengde politie-eenheid naar de locatie om onderzoek te doen. Daar troffen de wetsdienaren een illegale landingsbaan en een eenmotorig vliegtuig aan. Het toestel was gestript en had beschadigde vleugels. Een drugshond gaf een positieve melding in het vliegtuig.

Ook werden zestien vaten met elk 50 liter kerosine aangetroffen. Na de melding controleerde de politie alle voertuigen die uit de richting van de landingsbaan kwamen. Daarbij werd een zwarte Hilux gesignaleerd, waarvan de bestuurder volgens de politie een controle probeerde te ontwijken en met hoge snelheid wegreed.

De politie zette de achtervolging in. Later werd een onbeheerde Hilux aangetroffen. In het voertuig werden telefoons van de verdachten gevonden.

De advocaten Maureen Nibte, Raoul Lobo, Murwin Dubois en Cedric Mijnaar voerden aan dat hun cliënten in 2022 al uitgebreid waren verhoord en daarna waren heengezonden. Zij vroegen zich af wat er in de jaren daarna in het onderzoek is gebeurd waardoor de twee militairen alsnog zijn aangehouden.

Daarnaast stelden de raadslieden dat de plek waar de Hilux werd aangetroffen ver verwijderd ligt van de illegale landingsbaan. De verdachten ontkennen iedere betrokkenheid bij de vermeende drugshandel.

De Krijgsraad ging mee in het verweer van de advocaten en gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van het tweetal. De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt voortgezet op 29 mei.