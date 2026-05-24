Koperdiefstal legt meerdere diensten Diakonessenhuis stil

Het Diakonessenhuis is recent slachtoffer geworden van koperdiefstal. Onbekenden hebben koperen leidingen van het ziekenhuis weggenomen, waardoor meerdere diensten tijdelijk niet operationeel waren. Onder meer het laboratorium en de afdeling chirurgie ondervonden hinder door het incident.

Volgens het ziekenhuis zijn deze afdelingen inmiddels hersteld en opnieuw operationeel. Momenteel wordt gewerkt aan het volledig herstellen van de fysiotherapie en de apotheek.

Het ziekenhuis zegt de overlast voor patiënten en bezoekers te betreuren en benadrukt er alles aan te doen om de dienstverlening zo snel mogelijk volledig te herstellen.

Daarnaast doet het Diakonessenhuis een dringend beroep op de samenleving om mee te helpen de eigendommen van het ziekenhuis te beschermen. Volgens de directie is gezamenlijke waakzaamheid noodzakelijk om de continuïteit van de zorgverlening te kunnen waarborgen.

Het ziekenhuis vraagt personen die verdachte situaties in of rondom het terrein opmerken, dit direct te melden bij de bevoegde instanties in Suriname.