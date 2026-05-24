Hoofdinspecteur tijdens ochtendtrim aangevallen, gebeten en beroofd

Een hoofdinspecteur van politie is zondagochtend tijdens het trimmen aangevallen, mishandeld en beroofd aan de Kasabaholoweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer plotseling werd geconfronteerd met twee criminelen die zich op een bromfiets verplaatsten. De verdachten waren beiden gewapend met messen. Zij vielen de politiefunctionaris aan en beroofden hem van zijn halsketting met bijbehorende hanger en twee vingerringen.

Tijdens de beroving ontstond een worsteling tussen het slachtoffer en de daders. Daarbij werd de hoofdinspecteur mishandeld en zelfs gebeten door een van de overvallers. Ook werd hij tegen de grond gedrukt. Als gevolg hiervan liep hij zwellingen aan zijn gelaat en armen op, evenals een bijtwond aan zijn linkerbovenarm.

Na de roof sloegen de verdachten op de bromfiets op de vlucht in een nog onbekende richting. Ondanks de hevige confrontatie wist het slachtoffer zich te verweren, maar de daders gingen er alsnog met de buit vandoor.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing van de twee verdachten.