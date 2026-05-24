Echtpaar Hardjopawiro-Djais gehuldigd voor 60-jarig huwelijksjubileum

Het echtpaar Hardjopawiro-Djais is op donderdag 21 mei in Paramaribo gehuldigd vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De 86-jarige Saimo Hardjopawiro werd op 10 maart 1940 geboren in het district Commewijne. Zijn echtgenote, Nelly Darnelijem Djais (77), zag op 7 juni 1948 eveneens in Commewijne het levenslicht. Het echtpaar staat bekend als twee hardwerkende mensen die altijd klaarstonden voor hun gezin.

Saimo werkte in de loop der jaren onder meer bij Bruynzeel Suriname, Paranam, Baitali, Van Heeswijk en later bij Killit. Hij was werkzaam als lasser, monteur en elektricien. Voetbal was jarenlang zijn grootste hobby. Hoewel hij tegenwoordig niet meer actief speelt, volgt hij de sport nog steeds via de televisie. Zijn favoriete club is FC Barcelona, mede vanwege zijn bewondering voor ex-speler Lionel Messi.

Een bijzondere herinnering voor Saimo was de opening van de Jules Wijdenboschbrug. Na zijn diensttijd bij Killit liep hij over de brug, iets wat hij zich altijd had voorgenomen.

Nelly groeide op in plantage Zorgvliet in Commewijne. Haar grote hobby was kleding maken. Zo vervaardigde zij kleding voor een boetiek en maakte zij vlaggetjes voor PALU. Daarnaast verdiende zij extra inkomsten met het maken van ijsjes, bamie op bestelling en de verkoop van broodjes op een school.

Het echtpaar leerde elkaar kennen bij de zus van Saimo in Commewijne. Nelly kwam daar regelmatig op bezoek. Volgens familieverhalen was het liefde op het eerste gezicht voor Saimo. Zijn eerste en tweede poging om haar hart te veroveren mislukten, maar bij de derde keer sloeg de vonk alsnog over. De vriendschap groeide uit tot een relatie, waarna zij op 10 september 1965 in het huwelijk traden.

Uit het huwelijk werden zeven kinderen geboren, van wie één inmiddels is overleden. Inmiddels mogen Saimo en Nelly genieten van dertien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

Na zestig jaar huwelijk zijn liefde, geduld en wederzijds respect volgens het echtpaar nog altijd de basis van hun sterke band.

Het diamanten paar kreeg ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal een enveloppe namens president Jennifer Simons, overhandigd door districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo-Noord. Daarnaast ontvingen zij ook een huwelijksoorkonde namens het districtscommissariaat.