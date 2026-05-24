Donegi Abena wint nadat tegenstander woedend uit kooi stapt na kopstoot

De Professional Fighters League (PFL) Brussels heeft een van de meest bizarre momenten van het MMA-jaar 2026 opgeleverd. Het gevecht tussen de Amerikaanse vechtsportveteraan Joe Schilling en de Surinamer Donegi Abena was al na 37 seconden voorbij, maar niet door een knock-out of submission.

Schilling werd woedend nadat Abena hem tijdens een grondpositie met het hoofd raakte. Kopstoten zijn verboden in MMA en de scheidsrechter legde het gevecht direct stil. Hoewel de kopstoot volgens de beelden niet vol leek te raken en Schilling geen zichtbare snee of duidelijke schade opliep, was de Amerikaan meteen woedend.

De chaos begon nadat beide vechters in de eerste seconden enkele stoten hadden uitgewisseld. Schilling zocht de clinch, waarna hij op zijn rug belandde met Abena bovenop hem in zijn guard. Juist in die positie maakte Abena de overtreding.

Scheidsrechter Mike Beltran besloot Abena een punt in mindering te brengen. Schilling liep ondertussen razend door de kooi, schreeuwde naar zijn tegenstander en maakte duidelijk dat hij niet verder wilde vechten. De arbiter waarschuwde hem dat hij de partij zou verliezen als hij zou weigeren door te gaan.

Even leek Schilling zich te bedenken. De partij zou worden hervat vanaf de grond, maar daar was hij het niet mee eens. Hij wilde niet opnieuw in dezelfde positie worden geplaatst als vóór de overtreding. Kort daarna stond hij opnieuw op en maakte hij definitief duidelijk dat hij klaar was met het gevecht.

Schilling verliet vervolgens de kooi, waarna Abena officieel tot winnaar werd uitgeroepen via TKO door opgave. Daarmee kreeg juist de vechter die de duidelijke overtreding maakte de overwinning in handen.

Abena die voor Suriname uitkomt, liet na afloop weten dat hij liever op een andere manier had gewonnen. Volgens hem was de beweging die als kopstoot werd beoordeeld volledig onbedoeld. Hij accepteerde de puntenaftrek zonder protest en was klaar om verder te vechten.

Wat hij naar eigen zeggen nog nooit eerder had meegemaakt, was dat een tegenstander na de herstart weigerde door te vechten en vervolgens wegliep. Abena stelde dat hij liever had gezien dat de uitkomst in het gevecht zelf was beslist, in plaats van door wat er daarna gebeurde. Met een knipoog voegde hij eraan toe: “Let’s get a rematch lol.”

Voor Schilling betekende het een nieuwe nederlaag op zijn MMA-record, dat nu op 4-7 staat. Abena boekte bij zijn MMA-debuut juist zijn eerste zege, al gebeurde dat op een manier die vooral vragen en verbazing opriep.