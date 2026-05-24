Bromfietser zwaargewond na aanrijding door Mark X-bestuurder zonder rijbewijs, veroorzaker opgesloten

Op donderdag 21 mei is een bromfietser zwaargewond geraakt nadat hij op de kruising van de Martin Luther King- en Tout Lui Fautweg werd aangereden door de bestuurder van een Toyota Mark X.

De automobilist bleek niet in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs en is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De aanrijding vond plaats toen zowel autobestuurder P.A. als bromfietser M.A. over de Martin Luther Kingweg reden vanuit de richting van de Cassialaan en gaande in de richting van de Tout Lui Fautkanaalweg. Daarbij maakte de bromfietser gebruik van het rijwielpad.

Volgens het onderzoek was de autobestuurder voornemens rechtsaf de Tout Lui Faut Middenweg in te slaan. Tijdens het uitvoeren van die manoeuvre zou hij hebben verzuimd voorrang te verlenen aan het verkeer op het rijwielpad, met de aanrijding als gevolg.

Door de botsing liep de bromfietser meerdere fracturen op. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Inmiddels is het slachtoffer geopereerd en opgenomen in het ziekenhuis. De afdeling Verkeer Regio Midden Suriname is belast met het verdere onderzoek in deze zaak.