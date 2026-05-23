Sieraden en geld buitgemaakt bij inbraak woning hoofdinspectrice

Inbrekers hebben vrijdag flink huisgehouden in een woning aan de Justinestraat in Suriname. De bewoonster, een hoofdinspectrice, was op het moment van de inbraak niet thuis.

Vernomen wordt dat zij na 15.00 uur thuiskwam van haar werk en ontdekte dat haar woning volledig overhoop was gehaald. In haar slaapkamer stond een kluis waarin waardevolle sieraden, geld en belangrijke documenten waren opgeborgen.

De daders forceerden de kluis en gingen ervandoor met onder meer sieraden ter waarde van 1 miljoen SRD, twee patroonhouders met scherpe patronen, 14.700 euro, 5.800 Amerikaanse dollar en andere documenten. Volgens de aangeefster bedraagt de totale schade 50.000 Amerikaanse dollar.

De politie van Munder werd ingeschakeld en heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.