Sergiño Dest schenkt Paramaribo eigen voetbalveldje voor jong talent

PSV-verdediger Sergiño Dest laat zijn band met Suriname opnieuw nadrukkelijk zien. De Amerikaans international opende gisteren in Paramaribo een eigen voetbalveldje waar jongeren vrij kunnen sporten en hun talent kunnen ontwikkelen.

Het veldje komt nabij Torarica en wordt, net als eerder een court in Almere, door Dest zelf bekostigd. Twee jaar geleden liet hij al in zijn oude woonwijk in Almere een voetbalplek aanleggen voor jongeren. Nu doet hij dat ook in de Surinaamse hoofdstad.

Volgens Dest draait voetbal voor hem om plezier, goede energie en samen zijn. Met het veldje wil hij iets terugdoen voor Suriname, het land waarmee hij zich sterk verbonden voelt. Zijn vader is Amerikaan en zijn moeder Nederlands, maar beide ouders zijn in Suriname geboren.

De opening in Paramaribo komt op een bijzonder moment. Dest heeft nog even vrij, maar sluit binnenkort aan bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten, die zich voorbereidt op het WK voetbal. De back is bij PSV weer volledig fit geraakt en wordt naar verwachting een belangrijke basisspeler tijdens het mondiale eindtoernooi.

Ook wordt er rond Dest voorzichtig gesproken over een mogelijke transfer na het WK. Concrete ontwikkelingen zijn er nog niet, maar de PSV’er zou bij verschillende clubs op de lijst staan als potentiële versterking.