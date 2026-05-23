SAO viert 45 jaar met Skills Expo: van training direct naar beroep

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft haar 45-jarig bestaan aangegrepen om vakonderwijs nadrukkelijk in de schijnwerpers te plaatsen. Bij het trainingscentrum te Geyersvlijt werd op woensdag 20 mei 2026 een Skills Expo gehouden onder het thema “Waar trainen overgaat in beroep”, meldt de Afdeling Voorlichting van het directoraat Welzijn en Arbeid.

Het meest opvallende aan de expo was dat de cursisten niet alleen vertelden wat zij leren, maar vooral lieten zien wat zij kunnen. Bezoekers kregen demonstraties te zien op het gebied van onder meer lassen, elektriciteit, bouw, schilderen, verpleegassistentie en huishoudkunde. Ook waren er werkstukken te bezichtigen die door studenten waren gemaakt.

De belangstelling van scholieren en studenten was groot. De Skills Expo werd daarmee niet alleen een tentoonstelling, maar ook een praktische kennismaking met beroepen waarin vakmanschap centraal staat. Het doel was vooral om vakonderwijs zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor voortijdige schoolverlaters en werkzoekenden zonder vaardigheden.

Onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, dr. Raj Jadnanansing, verrichtte de opening. Hij benadrukte dat het vakonderwijs niet bedoeld is om jongeren weg te trekken uit het reguliere onderwijs, maar juist kansen moet bieden aan mensen die buiten het formele onderwijssysteem zijn gevallen of nog geen beroepsvaardigheden hebben.

Volgens Jadnanansing moet de SAO naar een hoger niveau worden gebracht door betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Trainingen moeten volgens hem sterker worden afgestemd op de directe behoefte van bedrijven. “Wij gaan naar een next level,” stelde hij daarbij.

SAO-directeur Joyce Lapar gaf aan dat de organisatie haar aanbod blijft uitbreiden om beter aan te sluiten op de samenleving en de arbeidsmarkt. Naast bestaande vaktrainingen worden inmiddels ook opleidingen tot kapper en barbier aangeboden. Daarnaast wordt gewerkt aan korte workshops, waaronder zeep maken en handpainting.

Volgens Lapar biedt vakonderwijs veel kansen aan mensen die sneller aan werk willen komen en economisch zelfstandig willen worden. De Skills Expo moest daarom niet alleen laten zien wat cursisten leren, maar vooral welke mogelijkheden zij daarna hebben om daadwerkelijk een beroep uit te oefenen en inkomen te verdienen.