Man krijgt 20 jaar cel voor dodelijke steekpartij na hulpgeroep moeder bij woningoverval

De verdachte L.D., meer bekend als “Kwaiki”, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval aan de Pierpontweg in Suriname, waarbij een slachtoffer om het leven kwam. De kantonrechter volgde daarmee de eis van het Openbaar Ministerie volledig, meldt het OM in een persbericht.

De overval vond in de vroege ochtend van vrijdag 19 april 2024 plaats. Drie gemaskerde en gewapende mannen drongen toen een woning binnen en overvielen de aanwezigen. De situatie liep fataal af toen een van de slachtoffers reageerde op het hulpgeroep van zijn moeder, die als eerste door de overvallers werd belaagd.

Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat L.D. het slachtoffer de dodelijke messteek heeft toegebracht. De man hield zich daarna lange tijd schuil voor de politie, totdat hij in 2025 in het district Brokopondo werd aangehouden. Bij die aanhouding gaf hij een valse naam op en verzette hij zich tegen de wetsdienaren.

Volgens het OM is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde doodslag, het opgeven van een valse naam en wederspannigheid.

Bij de strafeis woog zwaar mee dat de overval door meerdere verdachten gezamenlijk en met geweld werd gepleegd. Ook hield het OM rekening met het onherstelbare leed voor de nabestaanden, de angst en onveiligheid die de zaak in de samenleving heeft veroorzaakt en het feit dat de verdachte zich langere tijd aan de opsporing had onttrokken.

Een van de medeverdachten werd al in 2025 veroordeeld. Een andere verdachte is nog altijd voortvluchtig.