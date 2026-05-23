Man aangehouden voor bedreiging met speelgoedwapen bij nachtclub

De politie van bureau Nieuw Nickerie heeft op donderdag 21 mei de 38-jarige R.S. aangehouden wegens bedreiging van de eveneens 38-jarige O.P. bij een nachtclub aan de G.G. Maynardstraat.

Het slachtoffer deed op zondag 3 mei aangifte op het politiebureau. Volgens zijn verklaring bevond hij zich rond 06.15 uur in de nachtclub, toen een woordenwisseling ontstond met de verdachte. R.S. verliet daarna de club, maar keerde korte tijd later terug en sommeerde de aangever om naar buiten te komen.

Buiten de nachtclub zou de verdachte onder ernstige bedreigingen een voorwerp, dat op een vuistvuurwapen leek, in de richting van het slachtoffer hebben gericht. Vervolgens verliet hij de locatie, meldt de politie van Regio West Suriname.

De verdachte wist enige tijd uit handen van de politie te blijven, maar kon op 21 mei aan de DCBJ Parabisinghweg worden staande gehouden. Tijdens onderzoek in zijn voertuig troffen de wetsdienaren een plastic voorwerp aan dat qua vorm overeenkwam met een vuistvuurwapen. Het voorwerp werd in beslag genomen voor technisch onderzoek. Uit dat onderzoek bleek later dat het ging om een speelgoedwapen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.

De politie benadrukt dat het dreigen met geweld of de schijn van een levensbedreigende handeling strafbaar is gesteld. Het gebruik van imitatie- of speelgoedwapens in situaties die angst of gevaar kunnen veroorzaken is eveneens strafbaar gesteld.