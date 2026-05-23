CARICOM-landen focussen op regionale samenwerking tijdens 29ste Community Council Meeting

Na de afronding van de 29ste Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) – gericht op het buitenlands beleid van de CARICOM – heeft op vrijdag 22 mei in Suriname ook de 57ste Community Council Meeting plaatsgevonden. Ministers en vertegenwoordigers van de Caribische Gemeenschap bespreken tijdens deze bijeenkomst onder meer de begroting van de CARICOM, regionale planning, gezondheidszorg, onderwijs en institutionele samenwerking. De meeting gold als een belangrijk voorbereidend moment voor de komende CARICOM-staatshoofdenvergadering en verdere regionale beleidsafstemming.

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), benadrukte het belang van de Community Council binnen de regionale integratie. “De Community Council gaat over de zaken van de Caribbean Community zelf: de planning, het budget, de samenwerking tussen de lidstaten en de gezamenlijke uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd.”

Volgens Bouva geeft Suriname binnen zijn leiderschapsrol in CARICOM prioriteit aan betere verbindingen tussen lidstaten, zowel via zee- als luchtverbindingen. “Om te werken aan de verdere integratie, met name door de connectiviteit die dus geadresseerd zal moeten worden.”

De Surinaamse regeringsfunctionaris en nieuwbakken voorzitter van de COFCOR verwees daarbij naar een lopend initiatief tussen Suriname, Guyana, Jamaica en Barbados voor een regionale ferryverbinding. “Er is op dit moment een initiatief gaande tussen Suriname, Guyana, Jamaica en Barbados om een ferry service mogelijk te maken.”

Daarnaast benadrukte minister Bouva dat de regio grote kansen heeft op het gebied van energie en landbouw, maar deze strategischer moet benutten. “We hebben als regio veel te veel potentie voor energiezekerheid.” Ook voedselzekerheid blijft volgens hem een belangrijke prioriteit: “Hetzelfde geldt voor voedsel voor onze mensen in de regio.”

Tijdens de bijeenkomst is eveneens gesproken over klimaatverandering, veiligheid, gezondheidszorg en technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence (AI). Minister Bouva merkte op dat AI steeds belangrijker wordt binnen onderwijs en bestuur. “Ik geloof dat geen enkel land onderwijsbeleid kan maken zonder rekening te houden met Artificial Intelligence.” Verder is er aandacht besteed aan klimaatfinanciering voor kwetsbare CARICOM-landen.

Minister Bouva benadrukte dat de regio sterker moet samenwerken om voorbereid te zijn op mondiale uitdagingen. “Wij als Caribische gemeenschap doen er beter aan om samen te staan en er samen voor te gaan.”