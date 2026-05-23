Brandweerman tevens beveiligingsman verliest dienstwapen na verkeersongeval

Een brandweerman is zaterdagmorgen bij de voet van de Jules Wijdenboschbrug in Suriname betrokken geraakt bij een verkeersongeval, waarbij hij zijn dienstvuurwapen is kwijtgeraakt.

Het ongeval vond plaats in de richting van Meerzorg, ter hoogte van een bushuisje nabij de brug. De 43-jarige brandweerman A.M., die momenteel werkzaam is als beveiligingsmedewerker van een voormalige vicepresident, bestuurde een rode Toyota RunX.

Volgens A.M. was hij onderweg naar huis toen hij tijdens het rijden in slaap viel en vervolgens tegen een elektriciteitsmast van de EBS botste. De mast liep geen schade op, maar het voertuig raakte aan de voorzijde beschadigd. De politie werd ingeschakeld.

Toen de politie hem opdroeg zijn voertuig aan de kant van de weg te plaatsen, ontdekte de bestuurder dat zijn wapenholster onder het voertuig op het wegdek lag. Kort daarna merkte hij dat zijn dienstwapen was verdwenen.

Volgens de brandweerman kreeg hij na het ongeval hulp van drie mannen. Hij vermoedt dat deze mannen er met zijn vuurwapen vandoor zijn gegaan.

De politie van bureau Herman Gooding onderzoekt de zaak.