A20 voorman Reyme: “Al onze afspraken binnen de coalitie zijn nagekomen”

Volgens Steven Reyme, parlementariër en voorzitter van Alternatief 2020 (A20), ondervindt zijn partij geen problemen wat betreft het nakomen van afspraken binnen de coalitie. “Wij hebben afspraken gemaakt en al onze afspraken zijn nagekomen.

Ik zou een hypocriet zijn als ik nu zou zeggen dat die afspraken niet zijn nagekomen. Allemaal zijn nagekomen”, zei Reyme in een interview op TBN.

Eerder noemde ABOP-leider Ronnie Brunswijk de NDP een gangster en stoorde hij zich eraan dat zaken van de geel-zwarte partij, die zes zetels heeft, niet in orde worden gemaakt. Desondanks gaat Brunswijk gewoon door totdat de coalitiesamenwerking met de NDP, NPS, PL, A20 en BEP een jaar heeft bereikt. Op 16 juli 2026 gaat hij evalueren, waarna het Surinaamse volk zijn stem zal horen.

Reyme stelt dat voor hem het nakomen van coalitieafspraken niet op de eerste plaats komt, maar waar de coalitie naartoe wil met Suriname.

“Wij willen ons zoveel mogelijk bezighouden met welke richting dit land opgaat. Je kan straks olie hebben en we zien wat er gebeurt in andere landen. Er is olie en men praat over een oil disease, omdat slechts een groepje mensen rijk is geworden en de bevolking er eigenlijk niets van merkt. Hoe kunnen wij als A20 een bijdrage leveren zodat het volk toch zichtbaar en voelbaar in zijn portemonnee iets merkt?

De infrastructuur, het beleid van volksgezondheid, onderwijs en veiligheid. Dat wanneer die gelden zullen komen, de randvoorwaarden wel zijn gecreëerd zodat we een kwalitatief leven zullen hebben. In elke familie zijn er niet altijd tevreden mensen, maar bij mij gaat het om the big picture. Hoe kunnen wij als A20 met die ene zetel een zichtbare bijdrage leveren aan de verheffing van land en volk? Daarop focus ik me”, aldus Reyme.