VIDEO: Waterpomp uit Guyana ingezet om wateroverlast in Rahemal-project aan te pakken

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in Suriname is begonnen met werkzaamheden aan de Indira Gandhiweg om de wateroverlast in het Rahemal-project aan te pakken. Daarbij wordt onder meer een waterpomp geïnstalleerd die in bruikleen is ontvangen van Guyana.

De pomp wordt geplaatst in de omgeving van Red Apple. Het overtollige water uit het Rahemal-project moet daarmee worden overgepompt naar de sloot langs de Indira Gandhiweg, zodat het gebied sneller kan droogvallen.

Volgens betrokkenen ligt het project al geruime tijd ‘helemaal lam’ door het water. Als de pomp goed functioneert, zou het gebied volgens specialisten van Openbare Werken volledig droog moeten kunnen komen te liggen.

Naast de installatie van de pomp wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de afvoer. Er zou dit weekend nog een graafmachine worden ingezet aan de Indira Gandhiweg om vanuit de richting Zanderij/Zorg en Hoop verder uit te graven, zodat het opgepompte water gemakkelijker kan wegstromen.

Een betrokkene zegt blij te zijn dat er na jaren eindelijk werk wordt gemaakt van een oplossing. Volgens hem gaat het om een groot gebied van ongeveer 208 hectare. Hij spreekt zijn dank uit aan de Surinaamse regering en stelt dat nu daadwerkelijk begonnen wordt met het oplossen van het probleem.

De werkzaamheden nemen naar verwachting enkele dagen in beslag. Het ministerie wil met de ingreep de wateroverlast in het gebied structureel verminderen.