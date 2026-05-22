Trending FM 89.3 officieel partner van STVS voor WK 2026

Raynel Dalen en STVS-directeur Raoul Abisoina

Trending FM 89.3 wordt officiële radiopartner van de STVS voor het WK voetbal 2026. De zender mag alle radioverslaggeving rond het wereldkampioenschap verzorgen aldus Raynel Dalen, coördinator van Trending FM.

De STVS is de officiële licentiehouder voor de tv- en radio-uitzendingen van het WK 2026 en heeft Trending FM toestemming gegeven om via de radio uitgebreid aandacht te besteden aan het toernooi. Het gaat onder meer om voorbeschouwingen, nabeschouwingen, analyses, wedstrijden en andere bijzonderheden rond het WK.

Het wereldkampioenschap voetbal wordt gehouden van 11 juni tot en met 19 juli 2026. Met de samenwerking positioneert Trending FM zich als officiële WK-radiozender voor Suriname.

Volgens Dalen kunnen luisteraars niet alleen rekenen op voetbalupdates, maar ook op radiospelletjes, winacties en andere WK-gerelateerde activiteiten. Meer informatie volgt via de socialmediakanalen, websites en uitzendingen van zowel de STVS als Trending FM 89.3.

