Surinaams restaurant in Rotterdam gebruikt om geld wit te wassen; echtpaar aangehouden

Een Surinaams restaurant in Rotterdam is volgens de Nederlandse politie vermoedelijk gebruikt om grote geldbedragen wit te wassen. In het onderzoek naar een criminele witwasorganisatie zijn afgelopen dinsdag 19 mei twee verdachten aangehouden: een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw.

De verdachten zijn een echtpaar en eigenaar van een onderneming in gerechten uit Suriname. Volgens de Nederlandse politie worden zij ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen. Uit het onderzoek ontstond het vermoeden dat via de zaak onder meer cryptovaluta kon worden omgewisseld voor contant geld.

Het contante geld zou volgens de politie vermoedelijk in tasjes van de Surinaamse toko zijn meegegeven om niet op te vallen. Bij een doorzoeking in de keuken van het restaurant werd een geldtelmachine aangetroffen.

De Eenheid Landelijke Opsporing deed het onderzoek onder gezag van het Landelijk Parket. Op dinsdag vonden vier doorzoekingen plaats in Rotterdam. Daarbij ging het om het restaurant, de woning van de verdachten, de woning van de vader van de hoofdverdachte en een opslagruimte.

Tijdens deze doorzoekingen werden mobiele telefoons, een laptop en in totaal ongeveer 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Donderdag 21 mei volgde nog een aanvullende doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam. Daar werden ruim 12.000 euro contant geld, administratie en telefoons in beslag genomen.

De mannelijke verdachte zit nog vast en wordt vrijdagmiddag 22 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vrouw is heengezonden, maar blijft verdachte in het onderzoek.