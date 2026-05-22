Renzo Tjon A Joe verwacht eerste kindje: ‘Ons prinsesje onderweg’

Topzwemmer Renzo Tjon A Joe wordt binnenkort voor het eerst vader. De in Suriname geboren atleet maakte het babynieuws donderdag 21 mei bekend via sociale media.

In een gedeelde video is te zien hoe Tjon A Joe samen met zijn vrouw poseert, terwijl haar babybuik zichtbaar is. Bij de beelden schreef hij: “Ons prinsesje onderweg”, waaruit kan worden opgemaakt dat het stel een dochter verwacht.

Kort na de bekendmaking stroomden de felicitaties binnen van fans, vrienden en sportliefhebbers. Voor Tjon A Joe breekt daarmee een bijzonder nieuw hoofdstuk aan naast zijn sportcarrière.

Renzo Tjon A Joe heeft al enkele jaren de Nederlandse nationaliteit en komt internationaal uit voor Nederland. In zijn zwemcarrière vertegenwoordigde hij zowel Suriname als Nederland op diverse internationale toernooien, waaronder de Olympische Spelen.

De zwemmer wist vooral op de sprintafstanden internationaal naam te maken.