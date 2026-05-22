Nepambtenaar lokt slachtoffer met verhaal over hulppakketten en steelt telefoon

Een 26-jarige man aan de Sandrastraat in Suriname heeft vrijdagmorgen aangifte gedaan van diefstal van zijn mobiele telefoon. De verdachte deed zich volgens het slachtoffer voor als medewerker van de overheid.

De man verscheen op een rijwiel bij de woning van het slachtoffer K.S. en hield hem voor dat hij werkzaam was voor de overheid. Volgens zijn verhaal zouden binnen een week pakketten worden uitgedeeld. Daarbij vroeg hij om een vrijwillige bijdrage.

Het slachtoffer belde daarop zijn moeder en overhandigde zijn mobiele telefoon aan de verdachte, zodat die met haar kon spreken. Terwijl de verdachte in gesprek was met de moeder, liep K.S. naar binnen om de gevraagde bijdrage te halen.

Toen hij terugkwam, was de verdachte spoorloos verdwenen. Ook de mobiele telefoon van het slachtoffer bleek te zijn meegenomen.

De politie heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.