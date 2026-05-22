HomeOnderwerpenJustitie en politieNepambtenaar lokt slachtoffer met verhaal over hulppakketten en steelt telefoon
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Nepambtenaar lokt slachtoffer met verhaal over hulppakketten en steelt telefoon

-

0

Caribbean Party

Een 26-jarige man aan de Sandrastraat in Suriname heeft vrijdagmorgen aangifte gedaan van diefstal van zijn mobiele telefoon. De verdachte deed zich volgens het slachtoffer voor als medewerker van de overheid.

De man verscheen op een rijwiel bij de woning van het slachtoffer K.S. en hield hem voor dat hij werkzaam was voor de overheid. Volgens zijn verhaal zouden binnen een week pakketten worden uitgedeeld. Daarbij vroeg hij om een vrijwillige bijdrage.

Caribbean Party

Het slachtoffer belde daarop zijn moeder en overhandigde zijn mobiele telefoon aan de verdachte, zodat die met haar kon spreken. Terwijl de verdachte in gesprek was met de moeder, liep K.S. naar binnen om de gevraagde bijdrage te halen.

Toen hij terugkwam, was de verdachte spoorloos verdwenen. Ook de mobiele telefoon van het slachtoffer bleek te zijn meegenomen.

De politie heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
VIDEO: Waterpomp uit Guyana ingezet om wateroverlast in Rahemal-project aan te pakken
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival