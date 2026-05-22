Man in garage mishandeld en beroofd van halsketting

Een 58-jarige man is dinsdagavond in zijn garage aan de Sahtiweg in Suriname overvallen en beroofd. Twee criminelen drongen zijn erf binnen en gingen er na de roof vandoor met de halsketting die het slachtoffer droeg.

Vernomen wordt dat de daders volledig in het zwart gekleed waren. Een van hen had een steen in een doek gewikkeld. De criminelen kwamen het erf op door over de schutting te springen.

Het slachtoffer werd in de garage overvallen en mishandeld. Daarbij liep hij een barstwond aan het hoofd op. Na de daad renden de verdachten via dezelfde route het erf af. Ze waren te voet en vluchtten in de richting van de Ellendestraat.

De politie van Uitvlugt onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing van de daders.