Jordan fel op Somohardjo nadat hij Brunswijk ‘hond’ noemt

ABOP-parlementariër Geneviévre Jordan heeft vanmiddag via sociale media scherpe kritiek geuit op haar collega en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo. De politica reageert op uitlatingen die volgens haar na de openbare commissievergadering zijn gedaan richting ABOP-voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblée in Suriname, Ronnie Brunswijk.

Volgens Jordan heeft Somohardjo zich schuldig gemaakt aan beledigende uitspraken, terwijl hij zich publiekelijk profileert als iemand die normen, waarden en integriteit hoog in het vaandel draagt.

“U predikt integriteit en profileert zich als gelovige, maar uw handelen laat helaas iets heel anders zien. Iemand publiekelijk beledigen en tegelijkertijd een moreel kompas claimen, spreekt elkaar volledig tegen,” zegt de politica.

De ABOP-parlementariër stelt verder dat Somohardjo na de openbare commissievergadering, in aanwezigheid van collega’s, Brunswijk zou hebben uitgemaakt voor ‘een hond’. “Dat keur ik ten strengste af. Dergelijk gedrag past niet bij iemand die zegt normen en waarden hoog in het vaandel te dragen,” aldus Jordan.

Ook verwijst zij naar het spreekwoord: “Een kat in het nauw maakt rare sprongen”, waarmee zij suggereert dat de houding en uitspraken van Somohardjo volgens haar voortkomen uit de situatie waarin hij zich momenteel bevindt.

Jordan sluit haar kritiek af met een sneer richting de strafzaak waarmee Somohardjo te maken heeft. “Veel geluk verder met het proces, Bronto, want dat zult u ongetwijfeld nodig hebben in de rechtbank. Uiteindelijk tellen daar geen spirituele teksten, slogans of emoties, maar feiten, woorden en gedrag… en uiteraard de wet.”