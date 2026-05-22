Jones: “Een zesdehandse bus voor 70.000 USD gekocht voor brandweer”

NDP-parlementariër Ebu Jones fronst zijn wenkbrauwen over het feit dat er een bus voor de brandweer in Suriname tijdens de vorige regeerperiode is gekocht ter waarde van 70.000 US dollars. Volgens de politicus is dit voertuig op een corruptieve wijze aangeschaft, aangezien een soortgelijke bus bij een autohandelaar rond de 35.000 US dollars kost. De bus die voor de brandweer is aangeschaft is bovendien reeds in de goudmijnen gereden alvorens het is opgekocht.

“Dus een zesdehandse bus voor 70.000 US dollars. Wat zijn de maatregelen die getroffen zijn om ervoor te zorgen dat die gelden die door de vorige regering besteed zijn geworden, teruggebracht worden?”, stelde Jones. Hij eiste wederom duidelijkheid hierover van de regering.

Volgens de NDP’er is er hiernaast ook de kwestie van de pick-ups die kort voor de afgelopen verkiezingen via het ministerie van Openbare Werken zijn gekocht voor de verschillende korpsen. Diverse ministers hebben hierover eerder geklaagd dat deze voertuigen veel mankementen vertonen, duur zijn opgekocht en ook duur zijn om te repareren.

Volgens Jones waren deze auto’s niet rechtstreeks bij een auto-importeur gekocht, maar gewoon opgekocht bij personen in Suriname die deze reeds in gebruik hadden. “Ze zijn verzameld geworden en verkocht aan de overheid alsof ze afkomstig waren van een automarkt. Dat zijn belangrijke zaken”, aldus de NDP’er.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar wilde van de regering een overzicht hebben van welke voertuigen en attributen in de afgelopen vijftien jaar bij de brandweer zijn aangeschaft. Volgens de politicus kan het niet dure brandweerslangen op goudvelden te vinden zijn.

“Dat is geen sprookje. Het beheer van duur aangeschafte materieel en het onderhoud daarvan, daar wil ik een overzicht over hebben”, aldus Parmessar.