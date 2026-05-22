HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende woningoverval; criminelen gaan ervandoor met geld en halsketting
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende woningoverval; criminelen gaan ervandoor met geld en halsketting

-

0
politie-voertuig met zwaailicht in Suriname
Archieffoto

Caribbean Party

Vier criminelen hebben donderdagavond een woningoverval gepleegd aan de Neptunesstraat in Suriname. Het 71-jarige slachtoffer D.K.bleef ongedeerd tijdens de roofoverval.

Vernomen wordt dat hij zich in de woonkamer van zijn woning bevond, terwijl de voordeur openstond. Op dat moment drongen de daders het huis binnen.

Caribbean Party

Twee van hen waren gewapend met vuistvuurwapens, terwijl de andere twee houwers bij zich hadden. Onder bedreiging van de wapens werd het slachtoffer beroofd van een halsketting, 550 euro en 2000 SRD.

Na de daad verlieten de rovers de plaats delict in een auto die werd bestuurd door een vijfde verdachte.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Jones: “Een zesdehandse bus voor 70.000 USD gekocht voor brandweer”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival