Gewapende woningoverval; criminelen gaan ervandoor met geld en halsketting

Vier criminelen hebben donderdagavond een woningoverval gepleegd aan de Neptunesstraat in Suriname. Het 71-jarige slachtoffer D.K.bleef ongedeerd tijdens de roofoverval.

Vernomen wordt dat hij zich in de woonkamer van zijn woning bevond, terwijl de voordeur openstond. Op dat moment drongen de daders het huis binnen.

Twee van hen waren gewapend met vuistvuurwapens, terwijl de andere twee houwers bij zich hadden. Onder bedreiging van de wapens werd het slachtoffer beroofd van een halsketting, 550 euro en 2000 SRD.

Na de daad verlieten de rovers de plaats delict in een auto die werd bestuurd door een vijfde verdachte.

De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.