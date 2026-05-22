Dienstvoertuig ministerie spoorloos verdwenen na motorpech; aangifte van diefstal

Een dienstvoertuig van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is in de nacht van woensdag op donderdag spoorloos verdwenen aan de Bloemenveldweg in Suriname.

Het gaat om een zwarte Isuzu D-Max met het kentekennummer 72-80 GV. De pick-up stond langs de weg nadat het voertuig door motorpech tot stilstand was gekomen.

Volgens de 49-jarige beheerder van de dienstvoertuigen, T.E., was het voertuig eerder voor herstelwerkzaamheden gebracht naar een monteur aan de Bloemenveldweg. Woensdagavond haalde hij de pick-up daar op.

Toen hij via de Vieruurbloemstraat reed, kreeg het voertuig ter hoogte van de vuilstortplaats opnieuw technische problemen. De motor sloeg af, waarna hij de pick-up langs de weg parkeerde. Daarbij stonden de twee linkerbanden op het wegdek en de twee rechterbanden in de berm.

De beheerder liep vervolgens naar huis, met de bedoeling om de volgende ochtend met een batterij terug te keren en het voertuig opnieuw te starten. Toen hij donderdagmorgen terugkwam, bleek de pick-up echter spoorloos verdwenen.

Een zoektocht in de omgeving leverde niets op. De politie van Latour heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing van de verdachte of verdachten.