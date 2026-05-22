Bouterse-Waldring vraagt regering om voortaan ook begeleider mee te sturen met schoolbuschauffeurs

NDP-parlementariër Ingrid Bouterse-Waldring heeft donderdag aandacht in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) gevraagd over het geval van de inmiddels aangehouden 53-jarige buschauffeur, die verdacht wordt van het betasten van schoolkinderen die hij van en naar school vervoert.

“Gisteren is een filmpje viraal gegaan waarbij een buschauffeur onze kinderen met een beperking betast. Deze kinderen kunnen vaak niet voor zichzelf opkomen. Daarom wil ik aan de regering vragen om voortaan de chauffeur met een begeleider te sturen”, zei Bouterse-Waldring.

Ze werd in in haar voorstel ondersteund door haar fractiegenoten Ann Sadie en Rossellie Cotino.

Afgelopen woensdag zei minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) al dat alle contracten met deze schoolbuschauffeur onmiddellijk is beëindigd. De zaak kwam in de publiciteit nadat een filmpje van de handelingen op social media verscheen.

Daarin is te zien dat hij een jongen hard in het geslachtsdeel knijpt, waarna het kind luidkeels gilt van de pijn. Volgens Currie werd de Surinaamse politie na meldingen en het zien van de videobeelden direct ingeschakeld.