Bigi Pan blijft zorgenkind bij toerismeplannen voor westelijk Suriname

Bigi Pan wordt nog altijd gezien als een van de grootste toeristische troeven van westelijk Suriname, maar juist dit internationaal bekende natuurgebied blijft volgens betrokkenen kampen met hardnekkige problemen rond beheer, bescherming en verdere ontwikkeling. Dat kwam woensdag naar voren tijdens een stakeholdersconsultatie in Nickerie, gehouden door de Presidentiële Werkgroep Toerismeontwikkeling.

De bijeenkomst maakte deel uit van het nationale consultatietraject dat de werkgroep in opdracht van de president uitvoert ter voorbereiding van nieuw beleid voor de toerismesector. Volgens de Communicatie Dienst Suriname waren daarbij onder anderen vertegenwoordigers uit de toerismesector van Nickerie en Coronie, de districtscommissarissen van beide districten, leden van de werkgroep en de directeur van Toerisme aanwezig.

Tijdens de gesprekken werd uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van toerisme in het westen van het land. De aanwezigen spraken over kansen, maar ook over knelpunten die de groei van de sector in Nickerie en Coronie blijven afremmen.

Vooral Bigi Pan kwam nadrukkelijk naar voren als punt van zorg. Het gebied geldt als belangrijk natuurproduct voor eco-toerisme, vogeltoerisme en natuurbeleving, maar volgens stakeholders is er al langere tijd behoefte aan een duidelijkere en beter afgestemde aanpak tussen de betrokken instanties. Die moet ervoor zorgen dat het gebied duurzaam wordt beheerd, beschermd en ontwikkeld.

De sector benadrukte dat Bigi Pan niet alleen belangrijk is voor lokale ondernemers, maar ook voor de internationale positionering van westelijk Suriname als toeristische bestemming. De verwachting werd uitgesproken dat het gebied in de komende beleidsperiode meer prioriteit krijgt binnen het nationale toerismebeleid.

Naast Bigi Pan kwamen ook andere problemen aan de orde. Stakeholders wezen op de staat van de infrastructuur en wegen, de bereikbaarheid van toeristische locaties, gebrekkige transportaansluitingen, hoge ticketprijzen en de toenemende concurrentie vanuit Guyana. Volgens hen hebben deze factoren directe invloed op de concurrentiepositie van Nickerie en Coronie.

De Presidentiële Werkgroep Toerismeontwikkeling heeft aangegeven dat de ontvangen inzichten en aanbevelingen worden meegenomen in de verdere beleidsanalyse en advisering aan de president.

Tijdens de bijeenkomst werd verder benadrukt dat Nickerie en Coronie over aanzienlijke toeristische potentie beschikken, maar dat die de komende jaren doelgericht moet worden ontwikkeld. Daarbij werd ook gewezen op bredere economische ontwikkelingen in Suriname, waaronder de opkomende olie- en gassector. Toerisme kan volgens de aanwezigen uitgroeien tot een aanvullende economische pijler voor duurzame regionale ontwikkeling en werkgelegenheid in westelijk Suriname.