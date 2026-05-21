Suriname heeft zes nieuwe malariamicroscopisten

De Stichting Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ) heeft met succes zes nieuwe malariamicroscopisten opgeleid ter versterking van de malariazorg en screening in het binnenland. De certificaatuitreiking vond plaats op dinsdag 19 mei, na afronding van een intensief opleidingstraject van acht maanden.

Ondanks dat Suriname sinds 30 juni 2025 officieel malaria-vrij is verklaard, blijft alertheid noodzakelijk vanwege importgevallen vanuit buurlanden. Goed opgeleide malaria microscopisten spelen daarom een belangrijke rol in vroege detectie, snelle behandeling en het voorkomen van herintroductie van malaria.

De cursisten werden getraind in onder meer het herkennen van malariaparasieten, malaria-screening, laboratoriumtechnieken, kwaliteitscontrole en bewustwordingsactiviteiten binnen gemeenschappen. Deze training werd mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de PAHO en het Malaria Programma.

De nieuwe malaria microscopisten zijn: Chariva Tolie, Ritha Damburg, Priscilla Cognac, Nadia Shokopo, Djorgini Pobosie en Marvyn Herman.

MZ spreekt een bijzonder woord van dank uit aan de trainers Maikel Fede, Astrid Huur en Uselencia Esajas voor hun deskundige begeleiding en inzet gedurende het gehele opleidingstraject.