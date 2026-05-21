Richanu Santokhi zoekt geld voor politieke campagne

Richanu Santokhi heeft een online inzamelingsactie via GoFundMe opgezet om geld op te halen voor het opstarten van zijn politieke campagne in Suriname. Het streefbedrag van de campagne is vastgesteld op 2.600 Amerikaanse dollar.

Volgens de zoon van wijlen oud-president Chan Santokhi is de Surinaamse rechterlijke macht, en met name het Openbaar Ministerie (OM), niet neutraal, onafhankelijk of objectief. Hij stelt dat hij slachtoffer is van politieke vervolging.

In zijn oproep aan donateurs zegt Santokhi dat hij met financiële steun “voor altijd” wil afrekenen met wat hij omschrijft als een corrupt justitiesysteem. Daarmee koppelt hij zijn juridische strijd rechtstreeks aan zijn politieke ambities.

Santokhi wordt momenteel strafrechtelijk vervolgd voor onder meer smaad en laster tegen het OM. De zaak is eerder behandeld in de rechtszaal en wordt op 26 juni voortgezet.