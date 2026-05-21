OM eist 20 jaar cel tegen politieman die ongewapende ondernemer in auto doodschoot

Het Openbaar Ministerie in Suriname eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar tegen de voormalige politieambtenaar Afzal I., die wordt verdacht van het doodschieten van de 33-jarige ondernemer Akash Jagroep vorig jaar aan de Van Idsingaweg in Nickerie.

Het dodelijke schietincident vond plaats op 14 oktober 2025 bij een appartementencomplex aan de Van Idsingaweg. De verdachte zou tijdens een conflict meerdere keren hebben geschoten met zijn dienstvuurwapen. Het slachtoffer bevond zich op dat moment volgens het OM ongewapend in zijn voertuig.

Het OM stelt dat uit getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en andere onderzoeksbevindingen blijkt dat de verdachte de schoten heeft gelost. Ook ballistisch onderzoek wijst volgens het OM uit dat de aangetroffen hulzen zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit het dienstwapen van de verdachte.

De zaak wordt door het OM aangemerkt als doodslag. Van moord is volgens het OM geen sprake, omdat voorbedachte raad niet kan worden bewezen. Wel rekent het OM de verdachte zwaar aan dat hij als politiefunctionaris gebruik zou hebben gemaakt van een dienstwapen dat hij vanwege zijn functie tot zijn beschikking had.

Bij de strafeis weegt het Surinaamse Openbaar Ministerie onder meer mee dat er zwaar geweld is gebruikt in een woonomgeving, met grote gevolgen voor de nabestaanden en omwonenden. Ook de positie van de verdachte als politieambtenaar en het volgens het OM ontbreken van verantwoordelijkheid en inzicht in zijn eigen handelen spelen een belangrijke rol.

Naast de celstraf heeft het OM verbeurdverklaring gevraagd van onder meer een jachtgeweer, munitie en andere in beslag genomen goederen. Het dienstwapen dat in beslag is genomen, moet volgens het OM worden teruggegeven aan het Korps Politie Suriname.

De eis werd donderdag bekendgemaakt door de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie Suriname.