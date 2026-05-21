Misiekaba: “Verpleegkundigen omzeilen 1.000 USD kosten en gaan toch gewoon weg”

De maatregelen die tijdens de vorige regeerperiode zijn ingevoerd om het vertrek van verpleegkundig personeel vanuit Suriname naar het naar het buitenland te ontmoedigen, blijken volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) in de praktijk niet te werken.

“Ik kan u zeggen dat men die betaling gewoon omzeilt. Men komt zelfs helemaal niet het ministerie. Wanneer ze in het vliegtuig zijn, dan groeten ze ons vanuit het vliegtuig. Men heeft dat omzeild en ik heb begrepen dat de organisaties in Europa een manier hebben gevonden, zodat ze dat niet meer nodig hebben. Dus ik moet zeggen dat de mensen gewoon weggaan”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Vanaf het jaar 2014 zijn er in totaal meer dan 900 verpleegkundigen uit Suriname vertrokken om een beter bestaan in het buitenland te zoeken. De regering Santokhi-Brunswijk besloot in 2024 uiteindelijk dit vertrek enigszins te bemoeilijken door de kosten voor het waarmerken van diploma’s en het aanvragen van een bevoegdheidsverklaring voor vertrekkend zorgpersoneel te verhogen van SRD 250 naar USD 1000.

Misiekaba stelt dat hij vanaf zijn aantreden deze maatregel niet heeft aangeraakt en dat deze nog steeds van kracht is.

“Maar ik denk niet dat we de mensen moeten dwingen om te blijven. Mensen zijn vrij. Overigens is braindrain niet iets van vandaag. Het is gewoon verergerd. Wij moeten ons werk doen en ervoor zorgen dat er een zodanige omgeving wordt gecreëerd dat de mensen blijven”, aldus de minister.