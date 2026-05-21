Minister Tsang: “We zijn echt letterlijk door het oog van de naald gekropen”

Volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) is Suriname letterlijk door het oog van een naald gekropen. Het ministerie liet afgelopen weekend weten dat het land maandag en dinsdag rekening moest houden met zwaar weer vanwege een tropische golf die richting het land trok.

Deze weersvoorspelling van de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) is echter niet uitgekomen.

“Dinsdagochtend heb ik de radarbeelden bekeken en we zijn echt letterlijk door het oog van de naald gekropen. Als u de radarbeelden op naslaat dan zul je zien dat er een hele grote zone met heel veel regen boven en onder de kustvlakte langs is getrokken. We zijn dus echt letterlijk door het oog van de naald gekropen.

Als dat over Paramaribo was gekomen, dan zat ik niet hier. Dan was ik ergens bij een pomp”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Door de aanhoudende regenval van de afgelopen dagen blijft het risico op wateroverlast verhoogd. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de bodem op veel plaatsen inmiddels verzadigd is door de aanhoudende regenval. Daardoor kan extra neerslag sneller leiden tot wateroverlast in woongebieden, langs wegen en in laaggelegen delen van het land.