Man dood aangetroffen in trens te Nickerie

In het westen van Suriname is woensdagavond een man dood aangetroffen in een dichtbegroeide trens langs de Biswamitreweg in Nickerie, voorbij rijstbedrijf Ramadien.

Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in een dichtbegroeide, drassige watergang langs de weg. De plek was omringd door hoog gras, struikgewas en afgebroken palmbladeren, waardoor de berging vermoedelijk werd bemoeilijkt.

Na de melding gingen politieagenten en andere hulpdiensten ter plaatse om het lichaam te bergen. Volgens ingewijden werd direct ondersteuning gevraagd van de nodige instanties om het stoffelijk overschot uit het water te halen.

De situatie nam echter een onverwachte wending tijdens de bergingswerkzaamheden. Agenten en andere aanwezigen zouden daarbij zijn aangevallen door een zwerm Braziliaanse bijen. Door de agressieve bijen ontstond korte tijd paniek op de locatie.

Over de identiteit van de overleden man en de omstandigheden waaronder hij in het water terechtkwam, is vooralsnog niets officieel bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk of sprake is van een misdrijf of een noodlottig ongeval.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.