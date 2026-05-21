Man doet aangifte tegen neef om doodsbedreiging via WhatsApp

Een 22-jarige man in Suriname heeft aangifte gedaan tegen zijn 33-jarige neef wegens belaging en bedreiging tegen het leven.

Vernomen wordt dat de aangever S.A. na jarenlang verblijf in Europa terugkeerde naar Suriname om hier te investeren. Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel-luchthaven werd hij naar eigen zeggen opgehaald door zijn neef V.A., die hem tijdens zijn verblijf in Suriname vaker tegen betaling vervoerde.

De situatie zou zijn geëscaleerd nadat V. contact opnam met de moeder van S. en daarbij tekeer ging over vermeende openstaande betalingen. Hij zou meerdere bedreigende spraakberichten via WhatsApp naar de moeder van het slachtoffer hebben gestuurd.

In de berichten zou V. hebben gezegd dat hij S. zou vermoorden. Ook zou hij hebben verklaard dat, zelfs als hij hiervoor wordt opgesloten, hij na zijn vrijlating alsnog naar hem op zoek zal gaan om hem van het leven te beroven.

Daarnaast ontving S. zelf eveneens een dreigend spraakbericht van de verdachte, waarin onder meer de woorden ‘Mi wan kier yu’ zouden zijn geuit.

De politie van Latour nam de aangifte op, waarna de verdachte woensdag in verzekering werd gesteld.