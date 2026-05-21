LVV waarschuwt op Wereld Bijendag: zonder bijen minder voedsel op tafel

Op Wereld Bijendag 2026 vraagt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij extra aandacht voor de belangrijke rol van bijen in Suriname. Onder het thema “Elke bij telt” benadrukt de afdeling Bijenteelt dat bijen veel meer zijn dan alleen insecten: zij zijn onmisbaar voor voedsel, natuur en biodiversiteit.

Volgens LVV zorgen bijen door bestuiving voor de groei van veel gewassen die dagelijks worden gegeten. Zonder bijen zouden verschillende fruitsoorten, groenten en andere landbouwproducten veel minder opleveren. De bescherming van bijen is daarom niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling van Suriname.

Het ministerie roept de samenleving op bewuster om te gaan met de leefomgeving van bijen. Dat kan onder meer door bloemen en bijvriendelijke planten te planten, minder pesticiden te gebruiken, natuurlijke leefgebieden te beschermen en meer kennis te verspreiden over het belang van bestuivers.

LVV wijst er ook op dat burgers voorzichtig moeten omgaan met bijenzwermen. Wie een zwerm aantreft, wordt geadviseerd rustig te blijven en een imker in te schakelen voor veilige verwijdering. Bijenzwermen zijn meestal niet agressief zolang zij niet worden verstoord.

Volgens de afdeling Bijenteelt investeert Suriname in een duurzamere toekomst wanneer het beter zorg draagt voor bijen. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.