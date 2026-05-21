Lichaam van man uit water gehaald na sprong van Bosjebrug

De politie in Suriname heeft vanmorgen een melding ontvangen dat een man van de Jules Wijdenboschbrug in Paramaribo zou zijn gesprongen. Na de melding werd direct een onderzoek ingesteld in de omgeving van de brug en het water daaronder.

Niet lang daarna werd in het water een lichaam gelokaliseerd. Het lichaam is vervolgens uit het water gehaald. Het zou gaan om een man van middelbare leeftijd met een lichte huidskleur. Zijn personalia zijn vooralsnog niet bekend.

Over de aanleiding is op dit moment nog niets duidelijk. Ook is nog niet bekend onder welke omstandigheden de man precies van de brug is gevallen of gesprongen. Het motief is onbekend.

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de identiteit van de man en de toedracht van het incident. Daarbij zal onder meer moeten worden vastgesteld of er getuigen zijn die meer kunnen verklaren over wat zich vanmorgen op of nabij de Bosjebrug heeft afgespeeld.

Nadere informatie over de identiteit van de man en de verdere omstandigheden wordt nog afgewacht.