Inbraak bij appartementencomplex; twee bewoners voor ruim 110.000 SRD benadeeld

Een inbraak in een appartementencomplex aan de Planeetstraat in Suriname heeft twee bewoners flinke financiële schade bezorgd.

De Surinaamse politie kreeg dinsdag melding van de inbraak bij het appartementencomplex. De daders gingen er volgens de melding vandoor met grote geldbedragen en waardevolle goederen van de slachtoffers.

Bij de eerste benadeelde maakten de inbrekers 25.000 SRD, 50 USD, een horloge en een rijbewijs buit. Bij de tweede benadeelde werden 70.000 SRD, kledingstukken, een bruine schoudertas met daarin 15.000 SRD en een mobiele telefoon meegenomen.

De politie is bezig met het onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.