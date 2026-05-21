HomeOnderwerpenJustitie en politieInbraak bij appartementencomplex; twee bewoners voor ruim 110.000 SRD benadeeld
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Inbraak bij appartementencomplex; twee bewoners voor ruim 110.000 SRD benadeeld

-

0
Politie Suriname op locatie

Caribbean Party

Een inbraak in een appartementencomplex aan de Planeetstraat in Suriname heeft twee bewoners flinke financiële schade bezorgd.

De Surinaamse politie kreeg dinsdag melding van de inbraak bij het appartementencomplex. De daders gingen er volgens de melding vandoor met grote geldbedragen en waardevolle goederen van de slachtoffers.

Caribbean Party

Bij de eerste benadeelde maakten de inbrekers 25.000 SRD, 50 USD, een horloge en een rijbewijs buit. Bij de tweede benadeelde werden 70.000 SRD, kledingstukken, een bruine schoudertas met daarin 15.000 SRD en een mobiele telefoon meegenomen.

De politie is bezig met het onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Man doet aangifte tegen neef om doodsbedreiging via WhatsApp
Volgend artikel
Amerikaans vliegdekschip USS Nimitz vaart zuidelijke Caraïben binnen
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival