Amerikaans vliegdekschip USS Nimitz vaart zuidelijke Caraïben binnen

Het Amerikaanse vliegdekschip USS Nimitz is woensdag de zuidelijke Caraïben binnengevaren. De exacte positie is niet officieel bevestigd, maar het schip opereert in een gebied dat relatief dicht bij de noordkust van Zuid-Amerika ligt, waar ook Suriname aan grenst.

Volgens het Amerikaanse Southern Command maakt de Nimitz deel uit van de oefenmissie Southern Seas 2026, gericht op samenwerking en veiligheid in het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika.

De komst van het vliegdekschip valt samen met toenemende druk van de regering-Trump op Cuba. Amerikaanse aanklagers hebben oud-president Raúl Castro aangeklaagd in verband met het neerschieten van twee Amerikaanse burgervliegtuigen in 1996.

De Nimitz wordt begeleid door marineschepen en beschikt over gevechtsvliegtuigen. Volgens Amerikaanse media gaat het voorlopig vooral om machtsvertoon en niet om een directe militaire operatie. President Trump heeft gezegd dat er ‘geen escalatie’ tegen Cuba komt.

Of het vliegdekschip daadwerkelijk voor de kust van Suriname vaart, is niet onafhankelijk bevestigd. Wel is duidelijk dat de aanwezigheid van de USS Nimitz in de zuidelijke Caraïben de militaire spanning in de regio zichtbaar vergroot.