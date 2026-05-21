80-jarige vrouw dood en bebloed aangetroffen in slaapkamer

Een 80-jarige vrouw is donderdag dood aangetroffen in haar slaapkamer aan de Esperanceweg in Suriname. De hoogbejaarde vrouw werd ontdekt door haar partner.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een familielid van de overledene. Volgens haar sliepen de man en vrouw apart. Toen haar opa vanmorgen wakker werd en merkte dat zijn vrouw nog niet naar buiten was gekomen, besloot hij een kijkje te nemen in haar kamer. Tot zijn schrik trof hij haar bebloed op de vloer aan. Vervolgens alarmeerde hij de overige gezinsleden.

Het bejaarde echtpaar woonde samen met hun zoon, schoondochter en kleinzoon. Na de ontdekking werd de politie van Santo Boma ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Op het lichaam zijn verwondingen waargenomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam in beslag genomen voor nader onderzoek.

Volgens een kleindochter is het slachtoffer vermoedelijk gevallen, waardoor zij de verwondingen heeft opgelopen. De politie onderzoekt de zaak.