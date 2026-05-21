8-jarige scholiere Saira doodgereden door automobiliste aan de Indira Gandhiweg

De 8-jarige scholiere Saira Dostmohamed is woensdag bij een zware aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname om het leven gekomen. Haar oudere zus, de 16-jarige Rani, verkeert in kritieke toestand in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij de aanrijding waren drie voertuigen en vier voetgangers betrokken. Vernomen wordt dat twee voertuigen zwaar beschadigd raakten en dat meerdere personen gewond zijn geraakt. Kort daarna werd om assistentie gevraagd van onder meer ambulances, het Forensische Opsporingsteam (FO), een arts en een lijkwagen. Ook de brandweer werd ingeschakeld om bloedsporen van het wegdek weg te spoelen.

Vernomen wordt dat de zussen de Indira Gandhiweg overstaken toen zij werden geschept door een Toyota Fielder, bestuurd door de 20-jarige automobiliste S.K. De vrouw reed vanuit Lelydorp in de richting van Latour.

Na de aanrijding met de voetgangers verloor de bestuurster de controle over het stuur en botste vervolgens tegen twee tegemoetkomende voertuigen: een Toyota Wish en een Toyota CHR.

De Surinaamse politie vermoedt dat hoge snelheid en roekeloos rijgedrag een rol hebben gespeeld bij de aanrijding. De 8-jarige Saira overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Haar zus Rani werd met zware lichamelijke verwondingen per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij in kritieke toestand is opgenomen.

De dood van het meisje werd officieel vastgesteld door een arts. Het lichaam is daarna overgebracht naar een mortuarium.

Tijdens de afhandeling van het drama moest ook een ambulance worden ingezet voor de vader van de slachtoffers. Hij kreeg ter plaatse vermoedelijk hartklachten nadat hij had vernomen dat zijn dochter was overleden.