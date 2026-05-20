Vete tussen tienermeisje (14) en jonge vrouw (21) escaleert in bloedige steekpartij

Een ruzie tussen een 14-jarig meisje en een 21-jarige vrouw is dinsdag uitgelopen op een steekpartij aan de Coesewijnestraat, ter hoogte van de Hennaweg in Suriname. Beiden raakten gewond.

Vernomen wordt dat het 14-jarige slachtoffer S.D. tijdens de vechtpartij een snijwond opliep aan haar linkerschouder. Zij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Haar toestand is volgens de politie stabiel.

De 21-jarige verdachte O.K. liep tijdens de confrontatie een steekwond op in haar hals. Ook haar gezondheidstoestand is stabiel.

Vernomen wordt dat het slachtoffer zich in een winkel aan de Coesewijnestraat bevond toen de verdachte, gewapend met een mes, op haar afstapte om rekenschap te vragen over een eerdere ruzie tussen beiden. Daarbij maakte de verdachte direct een zwaaiende beweging met het mes, waarbij het slachtoffer aan haar linkerschouder werd geraakt.

Het 14-jarige meisje zou daarop uit zelfverdediging een scherp voorwerp tevoorschijn hebben gehaald en in de richting van de verdachte hebben gezwaaid. Na de confrontatie rende de verdachte weg, terwijl het slachtoffer de politie inschakelde.

Nadat het slachtoffer per ambulance naar de Spoedeisende Hulp was vervoerd, meldde de verdachte zich bij de politie. Zij werd direct aangehouden. De politie heeft een keukenmes in beslag genomen voor onderzoek.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over het verdere verloop van de zaak worden beslist. Volgens de politie hebben beide partijen elkaar verwond, waardoor de zaak wordt aangemerkt als wederzijdse mishandeling.