Tsang: “Het is niet dat wij naar Guyana zijn gegaan en gevraagd ‘begi begi’ om pompen te krijgen”

Suriname heeft Guyana volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) niet gebedeld om twee waterpompen met hoge capaciteit in bruikleen te geven. Deze zijn zelf aangeboden door het buurland, aangezien de twee pompen van Suriname al geruime tijd defect zijn.

Volgens de bewindsman heeft hij bij zijn aantreden op OWRO twee defecte mobiele pompen aangetroffen, waarvan één bij Surzwam was en één bij het ministerie. Hierdoor beschikt het ministerie niet meer over goed werkende mobiele pompen.

“Wij hebben ondertussen een raadsvoorstel ingediend en dat moet nog lopen. De mobiele pompen van Guyana zijn aangeboden. Het is niet dat wij naar Guyana zijn gegaan en gevraagd ‘begi begi’ om pompen te krijgen.

Er was een onlinemeeting met de president van Guyana en die heeft gezien de omstandigheden in Suriname en Guyana gezegd een aantal mobiele pompen aan te bieden. En dat gaan we niet in de wind slaan”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman moeten mensen beseffen dat Suriname een probleem heeft met wateroverlast, waardoor alle hulp welkom is. De pompen worden ingezet bij het Sabaku-project en Rahemal-project.