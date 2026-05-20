Scholiere dood na aanrijding bij oversteken aan Indira Gandhiweg

Bij een ernstige aanrijding aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van politiepost De Nieuwe Grond, is vanmiddag een scholiere omgekomen. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer samen met anderen de straat overstak op een zebrapad toen het misging.

Bij het ongeval waren in totaal vier slachtoffers betrokken. Naast de overleden scholiere en haar zwaargewonde zus zouden twee andere personen lichtgewond zijn geraakt.

De Surinaamse politie heeft het wegdek afgezet en het verkeer omgeleid om de doorstroming te reguleren en het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren.