Politieman gewond nadat dienstwapen per ongeluk afgaat

Politieauto in Suriname
Een politieman heeft dinsdagavond een schotwond opgelopen nadat zijn dienstwapen per ongeluk is afgegaan op het terrein van 4R Gym aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de agent bezig was zijn dienstwapen veilig te stellen en op te bergen in zijn voertuig, toen het wapen onverwachts afging. Daarbij raakte hij zichzelf in het linkeronderbeen, ter hoogte van de knie.

De ressortpolitie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De gewonde politieman werd door een collega voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd.

Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. De politie heeft de zaak in onderzoek.

