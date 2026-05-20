Oudbekende van politie aangehouden met vuurwapen in kofferbak tijdens verkeerscontrole

Een 32-jarige man is dinsdag tijdens een verkeerscontrole in Brokopondo aangehouden, nadat de politie een vuistvuurwapen in de kofferbak van een Toyota Vitz aantrof. Opvallend is dat de verdachte tegenover de politie verklaarde dat hij het wapen ongeveer twee maanden geleden had gekocht voor 10 gram ruw goud.

De controle vond plaats op de kruising van de Avobakaweg en de Brownsweg in Suriname. Volgens de politie van regio Midden werd de actie uitgevoerd door leden van het Regio Bijstand Team Midden en Surveillance Midden, onder leiding van een hulpofficier van justitie.

Tijdens de operatie werd gesurveilleerd over de Avobakaweg, Brownsweg, het Stuwmeergebied en de omgeving. Bij de controle werden 65 voertuigen en 6 bromfietsers gecontroleerd. Tien voertuigen, waaronder de Toyota Vitz, werden aan een volledige controle onderworpen.

In de bagageruimte van de Toyota Vitz werd een vuistvuurwapen van het merk P 80 aangetroffen. De verdachte J.A. verklaarde dat het wapen van hem was, maar kon geen geldige documenten overleggen.

Volgens de politie is J.A. een oudbekende vanwege zijn betrokkenheid bij meerdere berovingen. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau van Brownsweg voor verdere afhandeling.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.