HomeOnderwerpenJustitie en politieMan geraakt in gezicht na schot met alarmpistool bij café in Nickerie
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man geraakt in gezicht na schot met alarmpistool bij café in Nickerie

-

0
Man geraakt in gezicht na schot met alarmpistool bij café in Nickerie
Politie Regio West-Suriname

Caribbean Party

Een woordenwisseling bij een café aan de Abdul Ghanie Madharweg in Nickerie is in de nacht van zondag op maandag uitgelopen op een schietincident. Een 34-jarige man werd daarbij in zijn gezicht geraakt door een projectiel.

Volgens de politie in het Westen van Suriname kreeg de 35-jarige verdachte S.M.H. in het café ruzie met het slachtoffer D.C. De situatie escaleerde, waarna de verdachte een alarmpistool tevoorschijn haalde en in de richting van de grond schoot.

Caribbean Party

Een projectiel kaatste vervolgens terug en raakte het slachtoffer in het gezicht. D.C. liep daarbij letsel op.

De Recherche van Regio West hield de verdachte op maandag 18 mei aan in de omgeving van zijn woonadres aan de Kaolanstraat in Nickerie. Tijdens de aanhouding werd een alarmpistool bij hem aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is S.M.H. in verzekering gesteld. De Recherche van Regio West zet het onderzoek voort.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Asabina: “Onrecht aan bewoners Brokopondo in 2023 moet zich niet herhalen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival