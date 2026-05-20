Man geraakt in gezicht na schot met alarmpistool bij café in Nickerie

Een woordenwisseling bij een café aan de Abdul Ghanie Madharweg in Nickerie is in de nacht van zondag op maandag uitgelopen op een schietincident. Een 34-jarige man werd daarbij in zijn gezicht geraakt door een projectiel.

Volgens de politie in het Westen van Suriname kreeg de 35-jarige verdachte S.M.H. in het café ruzie met het slachtoffer D.C. De situatie escaleerde, waarna de verdachte een alarmpistool tevoorschijn haalde en in de richting van de grond schoot.

Een projectiel kaatste vervolgens terug en raakte het slachtoffer in het gezicht. D.C. liep daarbij letsel op.

De Recherche van Regio West hield de verdachte op maandag 18 mei aan in de omgeving van zijn woonadres aan de Kaolanstraat in Nickerie. Tijdens de aanhouding werd een alarmpistool bij hem aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is S.M.H. in verzekering gesteld. De Recherche van Regio West zet het onderzoek voort.