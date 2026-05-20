HomeOnderwerpenJustitie en politieJongeman (22) schiet zichzelf in het hoofd
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Jongeman (22) schiet zichzelf in het hoofd

-

0
Politie gearriveerd op locatie

Caribbean Party

Een 22-jarige man in Suriname heeft zich woensdagmorgen in de woning van zijn vader en stiefmoeder in het hoofd geschoten.

Vernomen wordt dat de stiefmoeder zich in de keuken bevond toen ze plotseling een harde knal hoorde. Toen zij poolshoogte nam, trof zij de jongeman bebloed op de grond aan met een schotwond aan het hoofd.

Caribbean Party

De Surinaamse politie werd direct ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat de jongeman zichzelf met een vuistvuurwapen heeft geschoten. Vooralsnog is niet bekend van wie het wapen is en of het om een legaal of illegaal vuurwapen gaat.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak verder. Het motief is vooralsnog niet bekend.

shop now
ADJUMA Party

Vorig artikel
Scholiere dood na aanrijding bij oversteken aan Indira Gandhiweg
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival