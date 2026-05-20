Jongeman (22) schiet zichzelf in het hoofd

Een 22-jarige man in Suriname heeft zich woensdagmorgen in de woning van zijn vader en stiefmoeder in het hoofd geschoten.

Vernomen wordt dat de stiefmoeder zich in de keuken bevond toen ze plotseling een harde knal hoorde. Toen zij poolshoogte nam, trof zij de jongeman bebloed op de grond aan met een schotwond aan het hoofd.

De Surinaamse politie werd direct ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat de jongeman zichzelf met een vuistvuurwapen heeft geschoten. Vooralsnog is niet bekend van wie het wapen is en of het om een legaal of illegaal vuurwapen gaat.

De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak verder. Het motief is vooralsnog niet bekend.