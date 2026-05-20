Guyana leent Suriname twee waterpompen voor aanpak wateroverlast

Guyana heeft twee waterpompen met hoge capaciteit in bruikleen gegeven aan Suriname om het land te ondersteunen bij het aanpakken van aanhoudende wateroverlast in verschillende gebieden. Het gaat om noodhulp die bedoeld is om de afwatering te versnellen in gebieden die recent zwaar zijn getroffen door hevige regenval.

De hulp van Guyana is het resultaat van een onlangs gehouden virtuele ontmoeting tussen president Irfaan Ali en president Jennifer Simons, waarbij onder meer werd gesproken over de situatie van ondergelopen gebieden in het land.

Beide landen kampen momenteel met hevige regenval en overstromingen. Volgens president Ali is de situatie in Suriname ernstiger dan in Guyana, omdat de neerslag daar van grotere intensiteit aanhoudt. Er is volgens hem door de Surinaamse regering om extra pompcapaciteit gevraagd, waarna is besloten om twee waterpompen in bruikleen te geven.

De pompen zullen volgens het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening worden ingezet bij het Sabaku-project en langs de Indira Gandhiweg. Vandaag wordt er één geïnstalleerd bij het Sabaku-project.

Het ministerie meldt dat vanwege installatiewerkzaamheden op bepaalde momenten verkeershinder kan ontstaan. Er wordt daarom een dringend beroep gedaan op weggebruikers en omwonenden om rekening te houden met de werkzaamheden en waar nodig gebruik te maken van alternatieve routes.