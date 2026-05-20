Buschauffeur aangehouden na betasten kind in bus

De politie in Suriname heeft een 53-jarige buschauffeur aangehouden, die verdacht wordt van het betasten van schoolkinderen die hij van en naar school vervoert.

De zaak kwam in de publiciteit nadat een filmpje van zijn handelingen op social media verscheen. Daarin is te zien dat hij een jongen hard in het geslachtsdeel knijpt, waarna het kind luidkeels gilt van de pijn.

Volgens de aangifte bij de Surinaamse politie is het niet de eerste keer dat hij soortgelijke handelingen heeft gepleegd.

De buschauffeur D.B.werd afgelopen nacht na uitgewerkte informatie van diverse inlichtingendiensten, in beeld gebracht en aangehouden door de politie van Lelydorp.