Bromfietser overlijdt elf dagen na botsing tegen afslaande vrachtwagen

De 21-jarige bromfietser A.S. is dinsdagmorgen 19 mei 2026 in het ziekenhuis overleden, elf dagen nadat hij betrokken was bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Saramaccaweg. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De aanrijding vond plaats op vrijdag 8 mei 2026. De politie van Groningen kreeg toen een melding van een botsing tussen een bromfiets en een vrachtwagen en ging ter plaatse voor onderzoek. Daarbij bleek dat er sprake was van persoonlijke letsels en materiële schade.

Volgens het voorlopige politieonderzoek reed de vrachtwagenbestuurder J. Sampono (41) over de Saramaccaweg en remde hij op een bepaald moment af om af te slaan naar een inrit. De bromfietser reed in dezelfde richting, maar hield volgens de politie onvoldoende afstand en botste van achteren tegen het vrachtvoertuig.

A.S. liep bij de botsing een diepe snijwond aan zijn rechterbovenbeen op en klaagde over pijn op de borst. Zijn 15-jarige duorijdster L. liep een snijwond aan haar mond op en had pijn aan haar rechterbeen. Beiden werden per ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

De duorijdster mocht na medische behandeling naar huis. A.S. werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij op de ochtend van 19 mei alsnog overleed.

De vrachtwagen liep schade op aan de achterkentekenplaat. De bromfiets raakte aanzienlijk beschadigd en is door de politie overgebracht naar de berging van het politiebureau.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van A.S. afgestaan aan de nabestaanden. De politie zet het onderzoek voort.